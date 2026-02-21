Turista morto sui tetti del Duomo di Monreale il console di Francia al sindaco Arcidiacono | Grazie per il supporto e la sensibilità
Un turista francese di 74 anni è deceduto mentre visitava i tetti del Duomo di Monreale, dopo aver accusato un malore improvviso. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla sicurezza dei visitatori in uno dei siti più iconici della Sicilia. Il console di Francia a Palermo, Franco Salerno Cardillo, ha ringraziato pubblicamente il sindaco Arcidiacono per il sostegno e la sensibilità dimostrati. La vicenda ha suscitato molte reazioni nella comunità locale.
Il primo cittadino, appresa la notizia, si è immediatamente messo in contatto con il rappresentante consolare per offrire la massima assistenza e il cordoglio della comunità di Monreale. Il Console ha voluto sottolineare in particolare la tempestività dell’intervento della polizia municipale, accorsa prontamente sul posto con il defibrillatore, e la sinergia dimostrata tra le istituzioni coinvolte nelle operazioni di soccorso. L’episodio, pur nella sua drammaticità, conferma la solidità del rapporto tra l'amministrazione comunale e l’intero Corpo Consolare presente sul territorio. Grazie ai protocolli d’intesa vigenti, il Comune ha consolidato negli anni una rete di protezione e assistenza dedicata a turisti e residenti stranieri in Sicilia, che va oltre la semplice promozione territoriale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Monreale, decesso di un turista francese: il Console di Francia esprime gratitudine al sindaco ArcidiaconoUn turista francese è morto ieri a Monreale, causando dolore tra i residenti e i turisti.
Dramma al Duomo di Monreale: turista francese ha un malore sui tetti e muoreUn turista francese di 72 anni ha perso la vita dopo aver avuto un malore sui tetti del Duomo di Monreale, mentre visitava il monumento famoso per i suoi mosaici.Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Monreale, visita guidata si trasforma in tragedia: turista muore sui tetti del Duomo; Monreale, visita guidata si trasforma in tragedia: turista muore sui tetti del Duomo; Muore a 48 anni Giuseppe D'Arpa, voce dei Cheech Skaos: Portò il genere ska a Palermo; L'anziano morto a Partinico mentre tentava di spegnere un rogo, Irfis paga ulteriore contributo da 100 mila euro agli eredi.
Monreale, visita guidata si trasforma in tragedia: turista muore sui tetti del DuomoUn francese di 74 anni è deceduto durante un tour nell'edificio sacro. Arrivati alla guglia insieme alla moglie e agli altri partecipanti, l'uomo si è sentito male e si è accasciato. Nonostante l'inte ... palermotoday.it
Monreale, turista francese accusa un malore e muore sul tetto del DuomoMONREALE (PALERMO) – Tragedia a Monreale, dove un turista francese di 72 anni ha perso la vita dopo aver accusato un malore mentre visitava il tetto del Duomo. Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo s ... livesicilia.it
Malore mentre visita il duomo di Monreale, morto turista L'uomo era salito nell'area della guglia del complesso monumentale quando improvvisamente si è sentito male... - facebook.com facebook