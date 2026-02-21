Turista morto sui tetti del Duomo di Monreale il console di Francia al sindaco Arcidiacono | Grazie per il supporto e la sensibilità

Un turista francese di 74 anni è deceduto mentre visitava i tetti del Duomo di Monreale, dopo aver accusato un malore improvviso. L’incidente ha attirato l’attenzione sulla sicurezza dei visitatori in uno dei siti più iconici della Sicilia. Il console di Francia a Palermo, Franco Salerno Cardillo, ha ringraziato pubblicamente il sindaco Arcidiacono per il sostegno e la sensibilità dimostrati. La vicenda ha suscitato molte reazioni nella comunità locale.

Il primo cittadino, appresa la notizia, si è immediatamente messo in contatto con il rappresentante consolare per offrire la massima assistenza e il cordoglio della comunità di Monreale. Il Console ha voluto sottolineare in particolare la tempestività dell’intervento della polizia municipale, accorsa prontamente sul posto con il defibrillatore, e la sinergia dimostrata tra le istituzioni coinvolte nelle operazioni di soccorso. L’episodio, pur nella sua drammaticità, conferma la solidità del rapporto tra l'amministrazione comunale e l’intero Corpo Consolare presente sul territorio. Grazie ai protocolli d’intesa vigenti, il Comune ha consolidato negli anni una rete di protezione e assistenza dedicata a turisti e residenti stranieri in Sicilia, che va oltre la semplice promozione territoriale. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

