Jannik Sinner ha ufficialmente iniziato la corsa al primo posto del ranking mondiale dopo aver vinto a Miami. La sua vittoria ha riacceso la competizione per la posizione di vertice nel circuito ATP, con diverse possibilità di scalata a seconda dei risultati ottenuti nelle prossime tappe stagionali. La situazione resta aperta, e il tennista italiano si prepara a confrontarsi con gli avversari più quotati.

AGI - Jannik Sinner riapre ufficalmente la corsa al numero 1 del mondo. Co n la vittoria a Miami, il suo secondo trionfo consecutivo negli Usa dove ha conquistato, unico nellastorioa deltennis senza perdere un set, il Sunshine Double, arriva alla stagione sulla terra con una chance concreta di superare Carlos Alcaraz già nel primo Masters 1000 europeo, il torneo di Montecarlo. Il passaggio da Miami al Princiupato di Monaco è decisivo. Alcaraz deve difendere i 1.000 punti del titolo vinto nel 2025 a Montecarlo, mentre Sinner non ha punti da scartare e nel Principato e parte da una posizione molto più favorevole nel ranking. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A Montecarlo Sinner vuole riprendersi la corona. Gli scenari possibili

Articoli correlati

Leggi anche: Quando il sorteggio dell’ATP di Montecarlo 2026? Orario e possibili avversari per Sinner turno per turno

Leggi anche: Come è morta Tania Bellinetti? Due gli scenari possibili secondo la ricostruzione tecnica

SINNER A MONTECARLO DOPO IL CROLLO A SHANGHAI: L’INCONTRO CON LA FIDANZATA LAILA

Altri aggiornamenti su Montecarlo Sinner

Temi più discussi: Perché a Montecarlo Sinner può tornare numero 1 del mondo; Sinner ora può superare Alcaraz: la nuova classifica Atp; ATP Montecarlo: Sinner giocherà in doppio con Bergs. E in singolare cosa deciderà di fare?; Jannik Sinner sorpassa Carlos Alcaraz nel ranking e diventa n° 1 a Montecarlo se... Tutti gli scenari.

Sinner in doppio a Montecarlo col suo ‘servo’ volgare Bergs, singolare in dubbio: Alcaraz incrocia le ditaSinner si iscrive al torneo di doppio con Bergs a Montecarlo ma non si sa ancora se disputerà il singolare, con Alcaraz che ci spera per mantenere il numero 1 ... sport.virgilio.it

Quando gioca Sinner a Montecarlo? Data e orario dell'esordioLa vittoria di Sinner a Montecarlo ha confermato un avvio di 2026 da sogno. L'azzurro ha trionfato in finale contro Lehecka conquistando il Double Sunshine e proseguendo la sua rincorsa verso la vetta ... tag24.it

“Jannik è un fenomeno, ma ve lo devo dire io Però vi dico: attenzione a Montecarlo”: il commento di Stefano Meloccaro dopo la vittoria di Jannik Sinner a Miami @meloccaros #radiocapitalitaly #janniksinner #tennis #stefanomeloccaro #news - facebook.com facebook

Sinner può diventare n.1 a Montecarlo: ecco gli scenari x.com