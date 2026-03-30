A Montecarlo Sinner vuole riprendersi la corona Gli scenari possibili

Da agi.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jannik Sinner ha ufficialmente iniziato la corsa al primo posto del ranking mondiale dopo aver vinto a Miami. La sua vittoria ha riacceso la competizione per la posizione di vertice nel circuito ATP, con diverse possibilità di scalata a seconda dei risultati ottenuti nelle prossime tappe stagionali. La situazione resta aperta, e il tennista italiano si prepara a confrontarsi con gli avversari più quotati.

AGI - Jannik Sinner riapre ufficalmente la corsa al  numero 1 del mondo. Co n la  vittoria a Miami, il suo secondo trionfo consecutivo negli Usa dove ha conquistato, unico nellastorioa deltennis senza perdere un set, il  Sunshine Double,  arriva alla  stagione sulla terra  con una chance concreta di superare  Carlos Alcaraz  già nel primo  Masters 1000 europeo, il torneo di Montecarlo. Il passaggio da  Miami  al Princiupato di Monaco è decisivo.  Alcaraz  deve difendere i  1.000 punti  del titolo vinto nel 2025 a  Montecarlo, mentre  Sinner  non ha  punti da scartare  e nel Principato e parte da una posizione molto più favorevole nel  ranking. 🔗 Leggi su Agi.it

a montecarlo sinner vuole riprendersi la corona gli scenari possibili
© Agi.it - A Montecarlo Sinner vuole riprendersi la corona. Gli scenari possibili

Articoli correlati

Leggi anche: Quando il sorteggio dell’ATP di Montecarlo 2026? Orario e possibili avversari per Sinner turno per turno

Leggi anche: Come è morta Tania Bellinetti? Due gli scenari possibili secondo la ricostruzione tecnica

SINNER A MONTECARLO DOPO IL CROLLO A SHANGHAI: L’INCONTRO CON LA FIDANZATA LAILA

Video SINNER A MONTECARLO DOPO IL CROLLO A SHANGHAI: L’INCONTRO CON LA FIDANZATA LAILA

Altri aggiornamenti su Montecarlo Sinner

Temi più discussi: Perché a Montecarlo Sinner può tornare numero 1 del mondo; Sinner ora può superare Alcaraz: la nuova classifica Atp; ATP Montecarlo: Sinner giocherà in doppio con Bergs. E in singolare cosa deciderà di fare?; Jannik Sinner sorpassa Carlos Alcaraz nel ranking e diventa n° 1 a Montecarlo se... Tutti gli scenari.

montecarlo sinner a montecarlo sinner vuoleSinner in doppio a Montecarlo col suo ‘servo’ volgare Bergs, singolare in dubbio: Alcaraz incrocia le ditaSinner si iscrive al torneo di doppio con Bergs a Montecarlo ma non si sa ancora se disputerà il singolare, con Alcaraz che ci spera per mantenere il numero 1 ... sport.virgilio.it

Quando gioca Sinner a Montecarlo? Data e orario dell'esordioLa vittoria di Sinner a Montecarlo ha confermato un avvio di 2026 da sogno. L'azzurro ha trionfato in finale contro Lehecka conquistando il Double Sunshine e proseguendo la sua rincorsa verso la vetta ... tag24.it

Trova facilmente notizie e video collegati.