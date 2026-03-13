Come è morta Tania Bellinetti? Due gli scenari possibili secondo la ricostruzione tecnica

Le autorità indagano sulla morte di Tania Bellinetti, avvenuta nel quartiere Barca, dove è stata trovata caduta dal balcone dell’abitazione. Al momento, gli investigatori considerano due ipotesi principali: un possibile omicidio o un incidente. Non sono ancora state definite le cause specifiche dell’incidente o del gesto che ha portato alla caduta. Le verifiche continuano senza che siano state avanzate conclusioni ufficiali.

La dinamica resta da chiarire. I dubbi non sono stati infatti dipanati dopo le verifiche effettuate dal tecnico incaricato di svolgere una consulenza cinematica nell'ambito dell'inchiesta sul decesso della 47enne Omicidio o disgrazia? Non sarebbe possibile stabilire ancora le motivazioni che hanno portato Tania Bellinetti alla caduta dal balcone della casa Acer dove viveva, in zona Barca. Un volo che gli è costato la vita, a 47 anni. A sciogliere i nodi ci ha provato, senza raggiungere un verdetto, l'ingegner Giuseppe Monfreda, incaricato dal pm di Bologna Marco Forte di svolgere una consulenza cinematica nell'ambito dell'inchiesta sul decesso della donna.