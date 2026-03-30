Lunedì 30 marzo si terrà un incontro culturale presso la Biblioteca dell'Istituto Vespucci-Colombo, con la partecipazione di Enrico Battocchi. La serata fa parte della serie di appuntamenti promossi dall'istituto, dedicati alla discussione di temi legati alla cultura e alla società. L'evento è aperto al pubblico e si svolgerà nel rispetto delle norme vigenti.

Proseguono i consueti incontri culturali organizzati dalla Biblioteca dell'Istituto Vespucci- Colombo. Lunedì 30 marzo alle 21 nell'Aula Magna della sede di Piazza Vigo, Enrico Battocchi terrà un incontro incentrato sull'Intelligenza Artificiale e che ha per titolo: "A & I – Apocalittici e integrati" nell'era della riproducibilità generativa. Nella storia umana, l'avvento di ogni medium dirompente ha sempre innescato interrogativi radicali. Le intelligenze artificiali generative non fanno eccezione e la reazione attuale, oscillante tra l'allarme apocalittico e l'entusiasmo acritico, ripropone schemi di pensiero già osservati in passato. 🔗 Leggi su Livornotoday.it

© Livornotoday.it - "A & I - Apocalittici e integrati", lunedì 30 marzo incontro con Enrico Battocchi al Vespucci-Colombo

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