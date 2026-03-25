Dantedì giovedì 26 marzo incontro con Elisa Orsi al Vespucci-Colombo
Giovedì 26 marzo si terrà un incontro presso l'istituto Vespucci-Colombo in occasione del Dantedì, la giornata dedicata a Dante Alighieri. L'evento prevede la partecipazione di Elisa Orsi e si inserisce nella settimana dedicata alla celebrazione del poeta. La manifestazione si svolgerà all’interno della sede scolastica, con un appuntamento aperto agli studenti e al pubblico interessato.
In occasione della settimana in cui cade il Dantedì, la giornata dedicata alla celebrazione di Dante Alighieri, l'istituto Vespucci-Colombo propone un evento dal titolo "Il Dantedì dell'Istituto Vespucci-Colombo. Sui codici illustrati della Commedia". L'incontro rientra tra le iniziative del progetto "La biblioteca va in città: la lettura approda a te" in collaborazione con il Comune di Livorno, realizzato con il finanziamento del Centro per il Libro e la Lettura. Si svolgerà giovedì 26 marzo alle 18 nell'Aula Magna di Piazza Vigo ed è patrocinato dal LIDUP, il Laboratorio Ipermediale Dantesco dell'Università di Pisa. La prof. 🔗 Leggi su Livornotoday.it
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