Festa Siciliana a Pomezia | street food prodotti tipici e folklore

La Festa Siciliana arriva a Pomezia dal 20 al 22 febbraio. Per tre giorni, la città si trasforma in un angolo di Sicilia, tra street food, prodotti tipici e folklore. I visitatori possono assaggiare specialità locali e immergersi nelle tradizioni dell’isola, senza muoversi da casa. L’evento vuole far rivivere i colori, i suoni e i profumi della Sicilia, portando un po’ di ispirazione mediterranea nel cuore di Pomezia.

Appuntamento a Pomezia dal 20 al 22 febbraio con la Festa Siciliana. Tre giorni di tradizioni e sapori siciliani: la manifestazione nasce per far rivivere i colori, i suoni, i profumi della Sicilia, con prodotti tipici del territorio. Grande spazio verrà dato ai prodotti enogastronomici e si potranno gustare le prelibatezze della Sicilia: arancine, fritto misto, pane ca meusa, cannoli, cassate, stigghiola, pasta con le sarde e tanto altro. Il tutto accompagnato dalle migliori birre e vini artigianali. Intrattenimento, foto e autografi con l'attore Tony Sperandeo, per tutti e tre i giorni.

