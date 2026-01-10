Asl Roma 3 Al Centro Paraplegici di Ostia intitolata una stanza a Luigi Braccalenti
Oggi, presso il Centro Paraplegici di Ostia, è stata ufficialmente intitolata la Stanza numero 20, dedicata alle attività sociali, a Luigi Braccalenti. Volontario dell’Arvas, l’Associazione Regionale Volontari Assistenza Sanitaria, Braccalenti è stato riconosciuto per il suo impegno nel supporto alle persone con disabilità. La cerimonia ha rafforzato il legame tra l’istituzione e la comunità locale, sottolineando l’importanza del volontariato nel settore
Ostia, 10 gennaio 2025 – Si è svolta questa mattina la cerimonia di intitolazione della Stanza numero 20 (dedicata alle attività sociali) del Centro Paraplegici di Ostia a Luigi Braccalenti, volontario dell’Arvas, l’ Associazione Regionale Volontari Assistenza Sanitaria. Alla cerimonia, che è stata l’occasione per ribadire il ruolo ricoperto dal volontariato in ambito sanitario con la capacità di crear e una forte sinergia tra ospedale e territorio, erano presenti oltre alla famiglia e ai colleghi, che hanno lavorato con lui per tanto tempo, anche Silvio Roscioli, Presidente Arvas, il dottor Claudio Santini, Direttore Unità Operativa Complessa di Medicina Interna dell’ospedale Grassi in rappresentanza della ASL Roma3 e il Direttivo della Nuova A. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it
Leggi anche: Asl Roma 3, donata una poltrona odontoiatrica al Centro Tobia dell’Ospedale Grassi
Leggi anche: Concluso l’International Roma Judo Camp: al Centro Olimpico Pellicone di Ostia 1400 atleti da tutta Italia
Asl Roma 3, cure più accessibili e inclusive: il Centro Tobia cresce grazie a studenti e volontari; Asl Roma 3, al Grassi poltrona per cure odontoiatriche personalizzate a pazienti con autismo e disabilità complesse; Istituita la Super Asl che centralizza la Sanità a Roma e nel Lazio: cosa cambia; Donata poltrona odontoiatrica al Centro Tobia del Grassi.
ASL Roma 3; L’associazione Scopriamolautismo, insieme agli studenti dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, dona al Centro TOBIA del Grassi una poltrona odontoiatrica - Per rafforzare la qualità dell’assistenza e potenziare la struttura del servizio Tobia della ASL Roma 3. online-news.it
Donata poltrona odontoiatrica al Centro Tobia del Grassi - L'iniziativa dell'associazione Scopriamolautismo con il sostegno degli studenti dell'Università Campus Bio- romasette.it
Poltrona odontoiatrica donata al centro Tobia dell'ospedale Grassi di Ostia - Riunito per pazienti fragili offerto dall'associazione Scopriamolautismo e dagli studenti dell’Università Campus Bio- adnkronos.com
In centro, il vuoto vale più del pavimento. A Milano o Roma c’è chi tira fuori centinaia di migliaia di euro per un “permesso di costruire in alto”, senza comprare un metro di terra. Il trucco non è magia: si chiama diritto di sopraelevazione e, in certi casi, crediti edil - facebook.com facebook
È passata tra le strade del centro di Roma Tutti si sono girati. Io non me ne intendo… È una Ferrari #roma x.com
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.