Asl Roma 3 Al Centro Paraplegici di Ostia intitolata una stanza a Luigi Braccalenti

Oggi, presso il Centro Paraplegici di Ostia, è stata ufficialmente intitolata la Stanza numero 20, dedicata alle attività sociali, a Luigi Braccalenti. Volontario dell’Arvas, l’Associazione Regionale Volontari Assistenza Sanitaria, Braccalenti è stato riconosciuto per il suo impegno nel supporto alle persone con disabilità. La cerimonia ha rafforzato il legame tra l’istituzione e la comunità locale, sottolineando l’importanza del volontariato nel settore

Ostia, 10 gennaio 2025 – Si è svolta questa mattina la cerimonia di intitolazione della Stanza numero 20 (dedicata alle attività sociali) del Centro Paraplegici di Ostia a Luigi Braccalenti, volontario dell’Arvas, l’ Associazione Regionale Volontari Assistenza Sanitaria. Alla cerimonia, che è stata l’occasione per ribadire il ruolo ricoperto dal volontariato in ambito sanitario con la capacità di crear e una forte sinergia tra ospedale e territorio, erano presenti oltre alla famiglia e ai colleghi, che hanno lavorato con lui per tanto tempo, anche Silvio Roscioli, Presidente Arvas, il dottor Claudio Santini, Direttore Unità Operativa Complessa di Medicina Interna dell’ospedale Grassi in rappresentanza della ASL Roma3 e il Direttivo della Nuova A. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

Leggi anche: Asl Roma 3, donata una poltrona odontoiatrica al Centro Tobia dell’Ospedale Grassi

Leggi anche: Concluso l’International Roma Judo Camp: al Centro Olimpico Pellicone di Ostia 1400 atleti da tutta Italia

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

Asl Roma 3, cure più accessibili e inclusive: il Centro Tobia cresce grazie a studenti e volontari; Asl Roma 3, al Grassi poltrona per cure odontoiatriche personalizzate a pazienti con autismo e disabilità complesse; Istituita la Super Asl che centralizza la Sanità a Roma e nel Lazio: cosa cambia; Donata poltrona odontoiatrica al Centro Tobia del Grassi.

ASL Roma 3; L’associazione Scopriamolautismo, insieme agli studenti dell’Università Campus Bio-Medico di Roma, dona al Centro TOBIA del Grassi una poltrona odontoiatrica - Per rafforzare la qualità dell’assistenza e potenziare la struttura del servizio Tobia della ASL Roma 3. online-news.it