Vietri sul Mare intitolata una strada al dottor Pietro Avallone

Questa mattina a Vietri sul Mare, nella frazione Raito, si è tenuta l’intitolazione di un tratto di strada al dottor Pietro Avallone. La via, precedentemente nota come via Scavata, ora porta il nome del medico che ha lasciato un segno tra generazioni di residenti. L’evento ha suscitato emozioni e momenti di commozione tra i presenti.