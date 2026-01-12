Castellammare inaugurata la nuova scuola Salvati Vicinanza | Un presidio di legalità per Scanzano

È stato inaugurato a Castellammare di Stabia il nuovo edificio della scuola Salvati, situato nel quartiere di Scanzano. Questa struttura rappresenta un importante punto di riferimento per la comunità, rafforzando il senso di legalità e promuovendo un ambiente scolastico sicuro e accogliente. La realizzazione di questa scuola testimonia l’impegno della città nel garantire un futuro migliore ai giovani e alla collettività.

Tempo di lettura: 2 minuti "Oggi è una giornata di speranza per tutta Castellammare di Stabia. Questa scuola non è soltanto un edificio nuovo, ma un vero e proprio presidio di legalità per il quartiere di Scanzano. Avevamo preso un impegno preciso con le mamme del quartiere nel novembre del 2024 all'indomani degli inquietanti fatti che avevano coinvolto questa comunità scolastica. Oggi possiamo dire di aver mantenuto la parola data" – è quanto ha dichiarato il sindaco di Castellammare di Stabia, Luigi Vicinanza a margine dell'inaugurazione della nuova sede dell'Istituto Comprensivo 2 Panzini – Plesso C.

