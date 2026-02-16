Scherma la sciabola del Fides Livorno protagonista nella prova nazionale a Foggia | pioggia di medaglie dai cadetti agli Assoluti

Il Circolo Scherma Fides Livorno ha conquistato numerose medaglie a Foggia, dove si è svolta la seconda prova nazionale di sciabola dal 13 al 15 febbraio 2026. La buona performance della squadra deriva dall’impegno dei giovani atleti, che hanno affrontato con determinazione le competizioni delle categorie Cadetti, Giovani e Assoluti. La gara ha visto protagonisti i giovani talenti del club, che hanno portato a casa risultati significativi.

Spiccano il bronzo della 14enne Personi nella categoria Giovani (under 20), l'argento di Bertini agli Assoluti e la doppietta maschile tra i Cadetti Pioggia di medaglie per il Circolo Scherma Fides Livorno nella seconda prova nazionale di sciabola delle categorie Cadetti, Giovani e Assoluti andata in scena a Foggia dal 13 al 15 febbraio 2026. La delegazione amaranto, accompagnata dai maestri Nicola Zanotti e Leonardo Tomer, ha ottenuto un bilancio complessivo di altissimo livello, con risultati di vertice in tutte le giornate di gara, tra cui spiccano il bronzo della 14enne Aurelie Personi tra i Giovani (Under 20), l'argento di Cosimo Bertini agli Assoluti e la doppietta maschile (oro Casavecchia, argento Vincenzi) tra i Cadetti.