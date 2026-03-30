a deliceto un laboratorio di sartoria storica

A Deliceto è stato avviato un laboratorio di sartoria storica gratuito, aperto a tutti i cittadini interessati. Il corso offre opportunità di apprendere tecniche di sartoria tradizionale senza costi di iscrizione. La partecipazione è libera e rivolta a chi desidera approfondire le competenze nel settore, senza requisiti particolari o limiti di età.

DELICETO (Fg) – Imparare l’arte della sartoria storica, acquisire le competenze per realizzare abiti d’epoca, sempre più richiesti per eventi, spettacoli e rievocazioni che valorizzano il patrimonio culturale e storico italiano, compreso quello del vasto territorio pugliese e della Capitanata. A Deliceto, in provincia di Foggia, il Comune ha attivato un avviso pubblico aperto a tutti, per le persone interessate a partecipare a un “Laboratorio gratuito di Sartoria Storica”. L’iniziativa è parte integrante di “Mystica Harmonia”, progetto promosso dal Comune di Deliceto nell’ambito del PNNR Borghi. L’obiettivo è fornire strumenti e competenze per valorizzare il patrimonio storico, culturale e identitario di Deliceto. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

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