Deliceto festeggia ' nonna' Grazia | festa grande per i suoi 102 alla Fondazione Bonuomo

Deliceto ha organizzato una grande festa per nonna Grazia, che ha compiuto 102 anni. Alla Fondazione Bonuomo, dove vive, sono arrivati operatori e amici per celebrare il suo compleanno. La giornata si è riempita di sorrisi, abbracci e tanta allegria, dimostrando quanto sia amata dalla comunità.

Deliceto ha celebrato un compleanno speciale: nonna Grazia ha compiuto 102 anni ed è stata festeggiata presso la Fondazione Giuseppe e Serafina Bonuomo, la casa di riposo che la ospita, dove operatori e residenti le hanno dedicato una giornata di festa ricca di partecipazione e affetto. Accolta.🔗 Leggi su Foggiatoday.it Approfondimenti su Deliceto Festeggia La grande festa per i 104 anni di nonna Onelia a Vasto e in Australia sua sorella ne festeggia 102 A Vasto si celebra il 104° compleanno di Onelia Tracchia, vedova Giardino, riconosciuta per la sua tenacia e lucidità. Festa alla residenza per anziani “Suor Angela Molari”, nonna Fernanda festeggia 100 anni Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Deliceto Festeggia Argomenti discussi: Deliceto festeggia 'nonna' Grazia: festa grande per i suoi 102 alla Fondazione Bonuomo - FoggiaToday. Deliceto ha celebrato un compleanno speciale: nonna Grazia ha compiuto 102 anni ed è stata festeggiata presso la Fondazione Giuseppe e Serafina Bonuomo... Anna - facebook.com facebook

