I cani piangono davvero? La risposta della scienza che ogni padrone dovrebbe conoscere

I cani producono lacrime per mantenere gli occhi umidi e proteggere il bulbo oculare, ma non piangono per ragioni emotive come fanno gli esseri umani. La scienza conferma che, sebbene possano versare lacrime durante determinate situazioni fisiche, non esistono prove che i loro pianti siano legati a sentimenti o sofferenze emotive.

Sebbene i cani producano lacrime per lubrificare e proteggere il bulbo oculare, non piangono per motivi emotivi come gli esseri umani. Le secrezioni acquose che si notano nei loro occhi hanno scopi puramente biologici o medici, mentre i sentimenti di tristezza e dolore vengono manifestati attraverso lamenti e precisi segnali del corpo. È dunque fondamentale distinguere tra una reazione fisica dell’occhio e la reale comunicazione affettiva del proprio animale domestico. Nell’essere umano, il pianto è una risposta psicologica complessa a stati di gioia, stress o dolore. Nel mondo canino, invece, la produzione di liquido lacrimale serve esclusivamente a mantenere l’occhio pulito e umettato. 🔗 Leggi su Cultweb.it

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