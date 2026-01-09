Stanley Tucci sulla differenza d’età con la moglie Felicity Blunt | Mi rattrista sapere che non la vedrò invecchiare

Stanley Tucci ha condiviso riflessioni sulla differenza d’età con la moglie Felicity Blunt, evidenziando il valore di invecchiare insieme. A 64 anni, l’attore ha espresso come questa esperienza possa essere significativa, pur ammettendo una certa malinconia nel pensiero di non vederla invecchiare. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sulla condivisione del tempo e delle fasi della vita con il proprio partner.

Stanley Tucci e l’arte di essere indispensabile - Stanley Tucci non ha sempre ricoperto ruoli da protagonista ma, anche in caso di cameo, ha sempre avuto l’abilità di far sentire la sua presenza in ogni pellicola a cui ha preso parte. cosmopolitan.com

