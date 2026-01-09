Stanley Tucci sulla differenza d’età con la moglie Felicity Blunt | Mi rattrista sapere che non la vedrò invecchiare
Stanley Tucci ha condiviso riflessioni sulla differenza d’età con la moglie Felicity Blunt, evidenziando il valore di invecchiare insieme. A 64 anni, l’attore ha espresso come questa esperienza possa essere significativa, pur ammettendo una certa malinconia nel pensiero di non vederla invecchiare. Le sue parole offrono uno spunto di riflessione sulla condivisione del tempo e delle fasi della vita con il proprio partner.
L’attore sessantaquattrenne ha rivelato: «Penso che ci sia qualcosa di davvero bello nel fatto che due persone invecchino insieme. E, a meno che non avvenga un miracolo, per noi questo non potrà accadere». 🔗 Leggi su Vanityfair.it
