A caccia di oppioidi in tutta la valle sorpreso con una decina di ricette false

Durante un controllo nella valle, sono stati sequestrati sei flaconi di medicinali a base di Tramadolo, un timbro medico contraffatto e dieci ricette false. È stata presentata una denuncia alla procura di Bolzano. Le autorità hanno anche trovato alcune delle ricette già precompilate e sono attualmente in corso ulteriori indagini per individuare eventuali responsabili.

Una denuncia alla procura di Bolzano e il sequestro di sei flaconi di medicinali a base di Tramadolo, un timbro medico contraffatto e dieci ricette false, alcune delle quali già precompilate. Si è concluso così un intervento condotto nei giorni scorsi a Ortisei dai carabinieri del posto. Al centro della vicenda c’è un cittadino di 35 anni di origini egiziane e residente in Friuli Venezia Giulia che, dopo aver terminato il suo impiego stagionale in un rifugio, si è intrattenuto in valle per fare scorta di oppioidi. Il fatto è stato notato dalle forze dell’ordine, che hanno subito avviato le indagini, durante le quali hanno scoperto che l’uomo era in possesso di tutto il necessario per contraffare le ricette e ingannare i farmacisti, acquistando i medicinali contenenti stupefacenti. 🔗 Leggi su Trentotoday.it © Trentotoday.it - A caccia di oppioidi in tutta la valle, sorpreso con una decina di ricette false Articoli correlati Farmaci con ricette false, giovane a processoFaceva il giro delle farmacie del Fermano, presentando in ognuna ricette false in modo da farsi consegnare i farmaci a cui altrimenti non avrebbe... Sorpreso in quota da una tormenta di neve non riesce a scendere a valle, recuperato dal soccorso alpinoNel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17,30, una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Marche (Cnsas) è intervenuta in zona Rifugio del...