Da anconatoday.it 7 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel tardo pomeriggio di ieri, una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Marche è intervenuta al Rifugio del Fargno per recuperare un escursionista rimasto bloccato in quota a causa di una tormenta di neve. L’intervento è stato necessario per le condizioni avverse e il sopraggiungere del buio, che hanno reso impossibile il rientro a valle in autonomia.

Nel tardo pomeriggio di ieri, intorno alle 17,30, una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Marche (Cnsas) è intervenuta in zona Rifugio del Fargno per il recupero di un escursionista impossibilitato a rientrare a valle a causa del buio e delle condizioni meteorologiche avverse. Tre tecnici. 🔗 Leggi su Anconatoday.itImmagine generica

Sorpreso in quota da una tormenta di neve non riesce a scendere a valle, recuperato dal soccorso alpino.

