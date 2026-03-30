A Bologna tre civici contro Lepore

A Bologna, tre civici hanno presentato una denuncia contro il sindaco, coinvolgendo questioni legate alla gestione amministrativa. La vicenda arriva in un momento in cui si avvicinano le elezioni comunali del 2027, e le parti coinvolte stanno attualmente discutendo i dettagli legali della procedura. La situazione sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica locale, mentre le indagini sono in corso.

Firenze, 30 marzo 2026 – A Bologna tira aria di campagna elettorale. Si vota nel 2027. L’imprenditore Alberto Forchielli, volto noto per le sue comparsate televisive, Giovanni Favia, ex consigliere regionale del M5S, e Alberto Zanni, presidente di Confabitare, sfidano il sindaco uscente Matteo Lepore, del Pd. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - A Bologna tre civici contro Lepore Articoli correlati La svolta alla stazione. Bignami (FdI) assicura: "In arrivo i tornelli". I civici contro LeporeLa stazione di Bologna sarà finalmente dotata di tornelli, dopo che il progetto discusso diversi anni fa era stato scartato a causa della difficoltà... A Bologna altra violenza contro gli agenti: 6 feriti e 13 fermati. Pure Lepore li mollaSono 13 gli attivisti fermati e identificati dalla Polizia per gli scontri di sabato sera a Bologna in cui sono rimasti feriti cinque agenti del... A Bologna tre civici contro Lepore Aggiornamenti e notizie su A Bologna tre civici contro Lepore Temi più discussi: A Bologna tre civici contro Lepore; Comunali: i civici e il centrodestra. Forchielli: Polo aperto ad alleanze. E Zanni sogna un Guazzaloca-bis; Bologna, Favia lancia il Polo civico per fermare Lepore alle elezioni del 2027: Mondi diversi da unire; Otto nuovi musei entrano a far parte del Sistema Museale regionale. Comunali: i civici e il centrodestra. Forchielli: Polo aperto ad alleanze. E Zanni sogna un Guazzaloca-bisDopo l’accelerazione di FdI sull’opzione di un politico come candidato, gli aspiranti sindaci si esprimono. Favia tira dritto: Non ci schieriamo coi partiti. In campo strategie diverse per l’appunta ... ilrestodelcarlino.it Bologna, Favia lancia il Polo civico per fermare Lepore alle elezioni del 2027: «Mondi diversi da unire»L’oste con la passione della politica: «Siamo alternativa a destra e sinistra. In autunno decideremo candidato e programmi». Sabato l'evento «Si muove la città» ... corrieredibologna.corriere.it Cosa fare a Bologna da lunedì a venerdì: i 10 eventi da non perdere questa settimana x.com Due detenuti sono evasi dal carcere minorile di Bologna - facebook.com facebook