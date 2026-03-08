A Bologna, sabato sera, durante gli scontri, cinque agenti del Reparto Mobile e un dirigente sono rimasti feriti, con prognosi tra i tre e i sette giorni. La polizia ha fermato e identificato 13 attivisti coinvolti negli incidenti. Tra i fermati ci sono anche sei soggetti che sono stati raggiunti da misure cautelari. La situazione ha portato a un nuovo episodio di violenza contro le forze dell’ordine.

Sono 13 gli attivisti fermati e identificati dalla Polizia per gli scontri di sabato sera a Bologna in cui sono rimasti feriti cinque agenti del Reparto Mobile e un dirigente, con prognosi dai tre ai sette giorni. La loro posizione è al vaglio dell'autorità giudiziaria, ha reso noto la Questura. I disordini sono scoppiati nel quartiere periferico del Pilastro, teatro da giorni di una protesta contro il cantiere per un Museo dei Bambini che dovrà sorgere in un'area verde. Gli scontri, con lancio di oggetti contro le forze dell'ordine e lancio di lacrimogeni, sono avvenuti in tarda serata dopo che nel pomeriggio c'era stato un corteo pacifico contro il cantiere al parco Moneta Mitilini Stefanini. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - A Bologna altra violenza contro gli agenti: 6 feriti e 13 fermati. Pure Lepore li molla

