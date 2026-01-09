La svolta alla stazione Bignami FdI assicura | In arrivo i tornelli I civici contro Lepore

La stazione di Bologna si prepara a introdurre i tornelli, come annunciato da Bignami di Fratelli d’Italia. Dopo anni di discussioni e ostacoli legati alla tutela del patrimonio storico-artistico di piazza Medaglie d’Oro, il progetto trova finalmente una sua realizzazione. La novità mira a migliorare la sicurezza e la gestione degli accessi, rispondendo alle esigenze di mobilità e controllo nel rispetto delle caratteristiche storiche dell’area.

La stazione di Bologna sarà finalmente dotata di tornelli, dopo che il progetto discusso diversi anni fa era stato scartato a causa della difficoltà di armonizzare l’efficacia dei sistemi di filtraggio con i vincoli storico-artistici sulla struttura di piazza Medaglie d’Oro. Ad annunciare la svolta, che segue il terribile delitto di Alessandro Ambrosio avvenuto lunedì sera, è il capogruppo di FdI alla Camera, Galeazzo Bignami. "Vogliamo installare i tornelli – dice Bignami –. Abbiamo già parlato con la Soprintendenza e la Questura e ci aspettiamo che questa volta, a differenza del passato, tutti siano favorevoli". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La svolta alla stazione. Bignami (FdI) assicura: "In arrivo i tornelli". I civici contro Lepore Leggi anche: Caso Albanese a Bologna, Bignami (FdI) al sindaco Lepore: “Doveva ascoltarci e non dare la cittadinanza” Leggi anche: Disabile aggredito a Bologna, il sindaco Lepore: “Violenza vile”. Bignami (FdI): “Ferma condanna” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Omicidio del capotreno, Galeazzo Bignami (FdI): “Stop all’industria dell’accoglienza” - “Possiamo fare tutti i decreti che vogliamo, ma poi i giudici siano più severi” ... msn.com

Bologna. Bignami (FdI): fermo sospettato omicidio conferma efficienza nostre FF.OO - (ASI) “Un plauso alle Forze dell’Ordine che in brevissimo tempo hanno individuato e poi preso quello che sarebbe il soggetto ritenuto responsabile dell’omicidio di Alessandro Ambrosio in un parcheggio ... agenziastampaitalia.it

Immobili: Bignami (FdI), senza confronto buon senso proposta su condomini si ferma - 'La proposta di legge 2692/2025 sulla gestione dei condominii costituisce una proposta che, come molte altre, e' in discussione alla Camera e che ha la ... ilsole24ore.com

Sì è svolta alla stazione Eav Piazza Garibaldi di Napoli la "Christmas Experience 30 plus" del Premio Penisola Sorrentina, il brand di produzioni culturali e cinematografiche che ha rivitalizzato l' ... . leggi l'articolo su GazzettadiNapoli.it . #ChristmasExperie - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.