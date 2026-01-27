A 17 anni spaccia e tiene in casa oltre un chilo di droga la madre lo denuncia a Perugia | Arrestatelo

Un’operazione dei carabinieri di Perugia ha portato alla denuncia di un minorenne, trovato in possesso di oltre un chilo di droga tra cui cocaina. La madre, preoccupata per la situazione, ha segnalato il figlio, che ora rischia conseguenze penali. L’intervento evidenzia le problematiche legate alla criminalità giovanile e alla presenza di sostanze stupefacenti nelle abitazioni familiari.

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.