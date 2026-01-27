A 17 anni spaccia e tiene in casa oltre un chilo di droga la madre lo denuncia a Perugia | Arrestatelo
Un’operazione dei carabinieri di Perugia ha portato alla denuncia di un minorenne, trovato in possesso di oltre un chilo di droga tra cui cocaina. La madre, preoccupata per la situazione, ha segnalato il figlio, che ora rischia conseguenze penali. L’intervento evidenzia le problematiche legate alla criminalità giovanile e alla presenza di sostanze stupefacenti nelle abitazioni familiari.
Una donna a Bettona, in provincia di Perugia, ha denunciato il figlio minorenne e fatto scattare la perquisizione all’interno della propria abitazione: i carabinieri hanno trovato 1,2 kg di varie droghe, tra cui pure un etto di cocaina.🔗 Leggi su Fanpage.it
