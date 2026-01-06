Lennart Karl nella bufera per una frase il Bayern lo perdona | Un ragazzo di 17 anni può sbagliare

Da fanpage.it 6 gen 2026

Lennart Karl, giovane talento nato nel 2008, è già una promessa del Bayern Monaco a soli 17 anni. Recentemente, è stato coinvolto in una polemica per una frase sul Real Madrid, che ha suscitato discussioni. Tuttavia, il club ha deciso di perdonarlo, sottolineando che a questa età è normale commettere errori. Karl rappresenta il futuro del calcio e il suo percorso è ancora tutto da scrivere.

Lennart Karl è nato nel 2008, a soli 17 anni è diventato già una stella del Bayern Monaco. Il giovane calciatore ha dichiarato il Real Madrid è il club dei suoi sogni. I tifosi del Bayern l'hanno presa malissimo, lui ha dovuto disattivare i commenti sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

