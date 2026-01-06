Lennart Karl nella bufera per una frase il Bayern lo perdona | Un ragazzo di 17 anni può sbagliare

Lennart Karl, giovane talento nato nel 2008, è già una promessa del Bayern Monaco a soli 17 anni. Recentemente, è stato coinvolto in una polemica per una frase sul Real Madrid, che ha suscitato discussioni. Tuttavia, il club ha deciso di perdonarlo, sottolineando che a questa età è normale commettere errori. Karl rappresenta il futuro del calcio e il suo percorso è ancora tutto da scrivere.

Lennart Karl è nato nel 2008, a soli 17 anni è diventato già una stella del Bayern Monaco. Il giovane calciatore ha dichiarato il Real Madrid è il club dei suoi sogni. I tifosi del Bayern l'hanno presa malissimo, lui ha dovuto disattivare i commenti sui social. 🔗 Leggi su Fanpage.it Leggi anche: Jacquet, Kees Smit, Lennart Karl… Leggi anche: Lennart Karl, resto del mondo. Resto del mondo, Lennart Karl La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Lennart Karl nella bufera per una frase, il Bayern lo perdona: “Un ragazzo di 17 anni può sbagliare” - Lennart Karl è nato nel 2008, a soli 17 anni è diventato già una stella del Bayern Monaco. fanpage.it

Le parole del giovane talento Lennart Karl hanno raggelato il Bayern. Per i bavaresi infatti, non è tanto un problema fare a meno di un calciatore, quanto vedere il proprio Club considerato una destinazione “di passaggio”. È una questione di orgoglio più che d - facebook.com facebook

A 17 anni Lennart #Karl continua a stupire tutti: mvp in #BayernSporting, 3º gol in 4 partite di #ChampionsLeague x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.