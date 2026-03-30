5 domande alla Salis + 1 La versione dell' eurodeputata non torna

Da iltempo.it 30 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’eurodeputata ha condiviso sui social e in piazza di aver subito un controllo preventivo in albergo poche ore prima della manifestazione No Kings. La sua versione dei fatti non corrisponde a quanto riportano le fonti ufficiali, facendo sorgere dubbi sulla sequenza degli eventi e sulla ricostruzione di quanto accaduto. La vicenda ha suscitato attenzione e richieste di chiarimenti.

Ilaria Salis ha scelto di denunciare pubblicamente, sui social e poi dalla piazza, un presunto controllo preventivo subìto in albergo poche ore prima della manifestazione No Kings. Ha parlato di agenti alla porta, di domande sulla sua presenza a Roma per il corteo e sul possesso di eventuali oggetti pericolosi. Ha evocato il Decreto Sicurezza e suggerito un nesso politico preciso. Ma nelle stesse ore la Questura ha fornito una versione diversa, opposta, soprattutto su alcuni punti essenziali: nessuna perquisizione, nessun accesso nella stanza, nessun collegamento con il corteo, nessun rapporto con il Decreto Sicurezza. Un atto dovuto, è stato spiegato, nato da una segnalazione internazionale inserita in un sistema di cooperazione tra forze di polizia che esiste da anni. 🔗 Leggi su Iltempo.it

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