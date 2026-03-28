Una donna ha dichiarato di aver detto alla polizia di essere un’eurodeputata durante un interrogatorio a Roma. Ha riferito di aver risposto a diverse domande riguardanti il suo arrivo in città. La vicenda si è svolta nel corso di un’operazione di polizia, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o sui motivi dell’interrogatorio.

ROMA, 28 MAR – “Mi hanno rivolto tutta una serie di domande, che riguardavano il mio arrivo a Roma, quando sarei arrivata, come sarei arrivata. Ma anche domande che riguardavano la manifestazione: se avevo intenzione di recarmi in manifestazione, se addirittura avevo oggetti pericolosi per la manifestazione. Il controllo si è protratto per circa un’ora e poi insomma si è concluso, ma non mi hanno rilasciato alcun verbale”. Lo ha raccontato l’eurodeputata di Avs Ilaria Salis, a margine della manifestazione ‘No Kings’, parlando del controllo effettuato dalla polizia nella sua stanza di hotel a Roma. “Intorno alle 7.30 sono stata svegliata dalla polizia nella stanza dove mi trovavo. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Salis: ‘ho detto alla polizia che sono un’eurodeputata’

Articoli correlati

Ilaria Salis: "Controlli? Ho detto di essere eurodeputata, mi hanno chiesto del corteo"“Questa mattina sono stata svegliata nella stanza d’albergo in cui mi trovavo, intorno alle 7:30, dalla polizia.

L’eurodeputata Salis e il controllo della polizia, all’alba, in un hotel a Roma. La questura: «Ce lo ha chiesto un paese terzo»«Questa mattina Ilaria Salis, nostra eurodeputata, ha denunciato di essere stata svegliata da due agenti di polizia che si sono presentati nella sua...

Ilaria Salis: Controlli Ho detto di essere eurodeputata, mi hanno chiesto del corteo

Approfondimenti e contenuti su Salis 'ho detto alla polizia che sono...

Temi più discussi: Silvia Salis: Le primarie? Sono sbagliate. Serve discussione interna per trovare un leader; Conte e Schlein in campo per le primarie, Salis si sfila; Silvia Salis Primarie nel centrosinistra sbagliate, non cambio idea; Silvia Salis a RTL 102.5: Se domani cade il governo, serve avere un programma progressista.

Ilaria Salis, il racconto del controllo di polizia: «Io tenuta per un'ora nella stanza dell'hotel. Mi hanno chiesto se andavo al corteo, non hanno nemmeno fatto il verbale»«Ho detto subito che sono una deputata europea ma loro sono andati avanti con le domande e alla fine non hanno fatto il verbale. Sono arrivati direttamente alla porta della stanza senza l'avviso della ... roma.corriere.it

Ilaria Salis, polizia nella sua stanza d'albergo. Landini: «Inquietante, fare chiarezza» VIDEOMaurizio Landini, segretario della Cgil, ha commentato i controlli nella stanza d'albergo dell'eurodeputata Ilaria Salis. Landini ha preso parte alla manifestazione No ... ilgazzettino.it

Ilaria Salis controllata in hotel a Roma, scontro con la Questura. Domande, tensione politica e un punto centrale: sono state violate le garanzie di una eurodeputata https://infodifesa.it/salis-svegliata-dalla-polizia-in-hotel-questura-controllo-dovuto-esplode-il-c - facebook.com facebook

Roma, Fratoianni (Avs) al corteo 'No Kings' sul caso Salis: "Fatto enorme, il governo era informato Piantedosi risponda e Tajani convochi l'ambasciatore tedesco a tutela della democrazia". x.com