Il dossieraggio su Ilaria Salis mentre era in carcere in Ungheria | così l’informatico di Equalize ottenne il certificato penale dell’eurodeputata

Un informatico di Equalize avrebbe ottenuto il certificato penale di Ilaria Salis mentre l’eurodeputata era in carcere in Ungheria. Nunzio Samuele Calamucci, collegato a Enrico Pazzali, sarebbe riuscito a mettere le mani sul documento ufficiale, svelando un episodio di dossieraggio. La vicenda apre nuovi dubbi sulla gestione di informazioni riservate e sulle modalità con cui sono state ottenute queste carte.

Nunzio Samuele Calamucci, informatico della società Equalize riconducibile a Enrico Pazzali, avrebbe ottenuto il certificato del casellario giudiziale di Ilaria Salis mentre l'attivista si trovava detenuta in Ungheria. Il documento, secondo gli atti, sarebbe poi stato inviato a Vincenzo De Marzio, ex carabiniere del Ros ed ex appartenente ai servizi segreti, nell'ambito dell'inchiesta milanese sui presunti dossieraggi. Gli elementi emergono da una nuova informativa del Ros di Milano, visionata da LaPresse, con cui i militari hanno trasmesso al pm gli esiti delle analisi sulle copie forensi dei dispositivi di Calamucci.

