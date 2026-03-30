Le attività criminali a livello mondiale movimentano circa 4,4 trilioni di dollari all’anno, secondo stime ufficiali. Le organizzazioni illegali operano come aziende multinazionali, combinando vari tipi di illeciti in un sistema integrato. Questa modalità di gestione permette loro di espandersi e di mantenere un grande potere economico, spesso al di fuori dei controlli delle autorità.

Le organizzazioni fuorilegge si muovono ormai con logiche simili a quelle delle multinazionali, capaci di integrare diverse attività illegali in un sistema unico. Grazie alla loro visione d’insieme, sono sempre un passo avanti agli investigatori. La lotta al terrorismo passa anche da qui.. L’esperto di compliance bancaria, Roberto Andreoli: «È una corsa tecnologica, per ora le istituzioni stanno perdendo. Le criptovalute consentono trasferimenti rapidi, ma in compenso più tracciabili. In un anno attacchi alle banche cresciuti del 48,7%».. Le frodi ai più anziani valgono decine di miliardi, ma aumentano le vittime giovani.. Lo speciale contiene tre articoli. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - 4,4 trilioni nell’ombra. La criminalità globale è una superpotenza

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