Pakistan-Afghanistan è guerra | raid su Kabul e l’ombra di una escalation globale

Da anni il Pakistan e il governo talebano di Kabul sono coinvolti in un conflitto che questa volta ha portato a un raid su Kabul. Le operazioni militari hanno provocato un aumento delle tensioni tra i due paesi, con il rischio di un’escalation più ampia. Le autorità di entrambe le parti non hanno ancora annunciato eventuali piani di pace, mentre la situazione rimane altamente instabile.

Lo scontro che da anni oppone Islamabad al governo talebano di Kabul ha compiuto un salto di qualità, trasformandosi in quella che le autorità pakistane hanno definito una vera e propria guerra dichiarata, con operazioni militari segnalate sia nella capitale afghana sia lungo la linea di confine che separa i due Stati. A sancire il cambio di tono è stato il ministro della Difesa pakistano, Khawaja Muhammad Asif, che sui social ha affermato che la misura è colma e che ormai il confronto con i talebani afghani è entrato in una fase apertamente bellica. Islamabad accusa da tempo Kabul di non contrastare le incursioni attribuite a elementi armati afghani e al Tehreek-e-Taliban Pakistan (Ttp), il movimento dei Talebani pakistani che opera oltre frontiera. 🔗 Leggi su Panorama.it

