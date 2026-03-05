Protetto | Attenti a quel Texas | tra caos ai seggi e sfide interne lo Stato che può ridisegnare gli equilibri USA

Il Texas si trova al centro dell’attenzione degli analisti politici a causa delle tensioni durante le recenti elezioni e delle divisioni interne tra diverse fazioni. La situazione ai seggi è stata caratterizzata da numerosi disordini e contestazioni, mentre le sfide all’interno dello Stato riguardano questioni di rappresentanza e sicurezza. Questi sviluppi potrebbero influenzare la distribuzione dei poteri negli Stati Uniti nei prossimi mesi.