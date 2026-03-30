Il 30 marzo, il Santo Sepolcro è stato negato a cardinal Pizzaballa e a padre Ielpo. La Polizia israeliana ha dichiarato che il motivo del diniego riguarda ragioni di sicurezza e che era stata già informata in anticipo. Nel frattempo, negli Stati Uniti si stanno preparando piani militari per un possibile intervento in Iran, mentre nel Giappone il ministro Antonelli ha effettuato una visita ufficiale.

Santo Sepolcro negato a cardinal Pizzaballa e padre Ielpo. La Polizia di Israele: “Motivi di sicurezza, era stato informato”. Nella domenica delle Palme è polemica. Il Pentagono prepara i piani per l’invasione di terra. Teheran: “Siamo pronti”. A Islamabad incontro fra i mediatori Pakistan, Egitto, Arabia Saudita e Turchia. Nella capitale iraniana colpita la sede della Tv qatarina. La missione Aspides avverte le navi nel Mar Rosso, massima cautela per possibili attacchi Houti. Antonelli vince anche il Gp di Giappone e vola in testa al Mondiale, è il più giovane leader della classfica iridata di sempre. Leclerc terzo. Questo articolo 3003 –... 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - 30/03 – Santo Sepolcro negato a cardinal Pizzaballa – Il Pentagono prepara i piani per l’invasione dell’Iran – Bis Antonelli in Giappone

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