3.500 Marines in Medio Oriente | Trump punta su Kharg per sbloccare Hormuz

Circa 3.500 Marines e marinai statunitensi sono stati inviati nel Medio Oriente, segnando un cambio nella strategia militare nella regione. La mossa avviene nel contesto del conflitto in corso da circa un mese e ha come obiettivo, secondo fonti ufficiali, il rafforzamento della presenza statunitense in zona. Il dispiegamento si concentra su operazioni legate alle rotte di navigazione nel Golfo e all'area di Hormuz.

Il dispiegamento di circa 3.500 tra Marines e marinai statunitensi verso il Medio Oriente segna una possibile svolta nel conflitto in corso da un mese. Donald Trump valuta l’opzione di un attacco di terra, puntando sull’isola di Kharg come obiettivo primario per sbloccare lo Stretto di Hormuz. L’operazione denominata ‘Epic Fury’, avviata il 28 febbraio, sta entrando in una fase critica con l’arrivo del gruppo anfibio USS Tripoli nella regione. Mentre Washington considera un’offensiva terrestre che potrebbe durare settimane, Teheran risponde con toni minacciosi, avvertendo di ritorsioni catastrofiche contro qualsiasi tentativo di invasione. L’escalation militare: nuovi reparti e obiettivi strategici. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 3.500 Marines in Medio Oriente: Trump punta su Kharg per sbloccare Hormuz Articoli correlati Iran, oltre 2mila Marines Usa inviati in Medio Oriente: pronto l'assalto all'isola di Kharg? Cosa sta succedendoGli Stati Uniti si preparano a conquistare l'isola di Kharg? Mentre i raid sull'Iran non accennano a placarsi, circa 2. Medio Oriente, in bilico fra guerra e diplomazia. Hormuz e Kharg nel mirinoMentre in Medio Oriente infuria ancora la guerra, il presidente Usa Donald Trump continua il pressing sull'Iran. Tutto quello che riguarda Medio Oriente Temi più discussi: Bombardamenti su Teheran, Houthi in guerra. Ucciso Fouladvand, 3.500 marines sulla USS Tripoli; Dispiegati 3.500 marines in Medio Oriente. Houthi entrano nel conflitto, missile dell'Iran su base Usa in Arabia Saudita - DIRETTA; Vance: Raggiunta gran parte degli obiettivi contro Teheran. La Uss Tripoli arriva in Medio Oriente con 3.500 marines; I Pasdaran rivendicano: 'Colpiti i nascondigli di 500 americani'. L’Iran dichiara la vittoria, gli USA mandano altre 3 navi da guerra e 2.500 MarinesPentagono invia fino a 2.500 Marines e 3 navi in Medio Oriente. Secondo dispiegamento in una settimana mentre l’Iran dichiara vittoria. blogsicilia.it 'Pentagono invia altre 3 navi da guerra in Medio Oriente e migliaia marines'Giornale di Brescia è il primo quotidiano di Brescia e provincia. Ogni giorno notizie di cronaca, politica, economia, sport, spettacoli, eventi e molto altro! giornaledibrescia.it MEDIO ORIENTE I Netanyahu: "A Pizzaballa sia concesso immediato accesso al Santo Sepolcro". Il premier israeliano: "Ho dato istruzioni alle autorità competenti" #ANSA x.com +++ Medio Oriente, card. #Pizzaballa in esclusiva a #Tv2000: “Non è mai successo, dispiace che questo sia accaduto”. Le parole del patriarca latino di #Gerusalemme, card. Pierbattista Pizzaballa, in un’intervista esclusiva al #Tg2000 in merito alla decisio - facebook.com facebook