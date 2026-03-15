Gli Stati Uniti hanno inviato oltre 2.000 Marines in Medio Oriente, con l’obiettivo di rafforzare la presenza militare nella regione. Le forze statunitensi si concentrano sulla possibilità di un’azione militare contro l’isola di Kharg, mentre i raid contro l’Iran continuano senza sosta. La situazione rimane tesa e in evoluzione, con le operazioni militari che attirano l’attenzione internazionale.

Gli Stati Uniti si preparano a conquistare l'isola di Kharg? Mentre i raid sull'Iran non accennano a placarsi, circa 2.200 soldati della 31esima Unità di Spedizione dei Marines sono diretti in Medio Oriente. Lo riporta Abc News, secondo cui sono state mobilitate anche le unità Uss Tripoli, Uss San Diego e Uss New Orleans, navi di assalto e da trasporto anfibio. La nuova forza è accompagnata da circa 20 caccia di quinta generazione F-35B Lightning II, capaci di decollo e atterraggio verticale. C'è la probabilità che il gruppo d'attacco possa essere destinato a una operazione per la conquista dell'isola iraniana di Kharg, nel Golfo Persico, da cui transita circa l'80% dell'export petrolifero di Teheran. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, oltre 2mila Marines Usa inviati in Medio Oriente: pronto l'assalto all'isola di Kharg? Cosa sta succedendo

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