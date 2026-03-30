Dopo quindici anni di collaborazione con la duchessa di Cambridge, la stylist Natasha Archer ha deciso di mettere a disposizione le sue competenze anche per clienti privati e altri progetti. La sua esperienza si concentra sulla creazione di look eleganti e curati, che hanno caratterizzato gli outfit della figura pubblica per tutto questo tempo. Ora Archer si dedica anche a nuove collaborazioni nel settore della moda e del personal styling.

Dopo 15 anni trascorsi a perfezionare lo stile di una delle figure più influenti della moda mondiale, Natasha Archer ha deciso di aprire le porte della sua esperienza a un pubblico più ampio. La stylist personale di Kate Middleton, che ha lasciato il suo ruolo a luglio dello scorso anno, ha annunciato in questi giorni su Instagram la nascita della sua agenzia di consulenza stilistica, di cui è fondatrice e direttrice creativa. L’addio alla principessa di Galles è avvenuto nella massima serenità, senza incomprensioni o screzi tra le due. Semplicemente, ha sentito il desiderio di iniziare un nuovo capitolo professionale, portando con sé un bagaglio di competenze costruito al fianco di una delle icone fashion più replicate al mondo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - 15 anni dietro gli outfit di Kate Middleton: ora la sua stylist Natasha Archer lavora per tutti

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