Kate Middleton ha recentemente adottato una nuova borsa, diventata rapidamente il suo accessorio preferito del 2026. Semplice e raffinata, si distingue per la versatilità e l’eleganza discreta che caratterizzano il suo stile. Presentata in diversi impegni pubblici, questa scelta ha attirato l’attenzione di media e appassionati di moda, consolidando il suo ruolo di icona di sobrietà e buon gusto.

Kate Middleton ha scelto la sua nuova borsa preferita per il 2026. Glamour e trendy, come sempre. E sfoggiata in più di un impegno pubblico che l’ha vista protagonista nelle ultime settimane. Un accessorio che non è passato inosservato agli occhi degli osservatori reali e degli appassionati di stile. Piccola, sofisticata e sorprendentemente contemporanea, già must have per ogni it-girl. Kate Middleton e la nuova borsa DeMellier London. La nuova borsa preferita di Kate Middleton è la Small Hudson del brand DeMellier London. Una borsa a mano in suede moka, la tonalità di questa stagione, “progettata per dare forza, realizzata per durare”, come fa sapere il brand. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Kate Middleton, perché tutti parlano (e vogliono) la sua nuova borsa preferita Leggi anche: La nuova borsa di Kate Middleton che piace anche alle star Leggi anche: Geolier, perché parlano tutti della sua nuova canzone Fotografia Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Kate Middleton ha compiuto 44 anni ieri e per celebrare il gran giorno ha condiviso sui social un toccante video in cui rende omaggio alla natura, ricordando la sua battaglia contro il cancro. - facebook.com facebook Kate Middleton compie 44 anni e pubblica un video emozionante: “La natura mi ha aiutata a guarire” x.com

