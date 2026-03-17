Caressa sicuro |  Spalletti sta riuscendo a fare nella Juve questa cosa che non gli era venuta in Nazionale

Caressa afferma che Spalletti sta riuscendo a ottenere risultati alla Juventus che non aveva raggiunto durante la sua esperienza in Nazionale. La sua opinione si basa sul modo in cui il tecnico gestisce la squadra e le sue performance recenti. Questa dichiarazione sottolinea un confronto tra le due esperienze di Spalletti, evidenziando un miglioramento specifico nella società torinese.

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