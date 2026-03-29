L’ex portiere e allenatore ha commentato le prestazioni dei centrocampisti, affermando che uno di loro rappresenta un elemento importante per la squadra, anche se lo ha paragonato a un ex campione diverso. Successivamente, ha espresso parole di apprezzamento verso un attaccante attualmente in rosa. Le dichiarazioni sono state pubblicate in un'intervista senza ulteriori approfondimenti o analisi.

Zoff ridimensiona Tonali: «È uno dei punti di forza di questa squadra ma Tardelli era un’altra cosa». Le dichiarazioni dell’ex portiere a Il Giornale. Dino Zoff è intervenuto a Il Giornale: di seguito le dichiarazioni dell’ex portiere della Juventus e della Nazionale italiana. Le sue parole. QUI: ULTIMISSIME JUVE LIVE, TUTTE LE NOTIZIE DEL GIORNO ITALIA – « Resto fiducioso perché abbiamo elementi di caratura superiore, anche se non sarà facile giocarsi la qualificazione in trasferta e su un campo caldo come il loro » TONALI – « Non lo vedo ancora al livello di Marco, anche se stiamo parlando di un ottimo giocatore che contro l’Irlanda del Nord ha dato un contribuito notevolissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zoff ridimensiona Tonali: «È uno dei punti di forza di questa squadra ma Tardelli era un’altra cosa». Poi elogia così Kean

Articoli correlati

Così Ramon prima di Como-Milan: “Il contropiede è uno dei loro punti di forza. Dobbiamo stare attenti”Jacobo Ramon, giocatore biancoblu, ha parlato a 'DAZN' prima di Como-Milan, recupero della 16^ giornata della Serie A 2025-2026 che si svolgerà alle...

Leggi anche: Gasperini lancia la sfida alla Juve: «Sarà uno scontro diretto importante ma non decisivo». Poi elogia il lavoro di Spalletti

Altri aggiornamenti su Zoff ridimensiona

Italia, Zoff non perdona Dimarco e ridimensiona Tonali: Non è Tardelli, ecco chi ci porterà ai MondialiIn vista della gara decisiva contro la Bosnia nei playoff Mondiali l'ex ct Dino Zoff confida in Pio Esposito e Kean e sottolinea la gaffe dell'esultanza degli azzurri ... sport.virgilio.it

Zoff sicuro: Penso che la Juve andrà in Champions. Ed è ancora in corsa per lo ScudettoIntervistato da Tuttosport, l'ex portiere Campione del Mondo Dino Zoff ha ripercorso la propria carriera e ha toccato anche temi legati all'attuale Serie A, iniziando dalla Juventus di Spalletti: ... tuttomercatoweb.com