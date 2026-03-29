L'ex portiere della nazionale italiana ha commentato il percorso della squadra verso la prossima Coppa del Mondo, evidenziando la crescita di Pio Esposito e mettendo in discussione l’esultanza dopo la partita contro il Galles. Ha inoltre espresso opinioni sulla fiducia riposta nella nazionale e sulle decisioni prese durante le competizioni.

Inter News 24 Zoff analizza il cammino degli Azzurri verso la Coppa del Mondo, soffermandosi sulla crescita di Pio Esposito e sulle polemiche post-Galles. Il cammino della Nazionale verso la fase finale della competizione iridata entra nel vivo, e chi meglio di una colonna storica come Dino Zoff può analizzare il momento dei ragazzi di Luciano Spalletti? L’ex portiere e capitano azzurro, intervistato da Il Giornale, ha fatto il punto sulla situazione dell’Italia, reduce dalla vittoria contro l’Irlanda del Nord e attesa dalla decisiva trasferta in Bosnia. Tra i temi caldi c’è sicuramente l’esplosione di Pio Esposito, giovane attaccante di proprietà dell’Inter che sta scalando le gerarchie del calcio italiano, attirando l’attenzione anche dei grandi tecnici come Massimiliano Allegri. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Zoff e la fiducia nell’Italia: «L’esultanza contro il Galles è stata un errore, Pio Esposito ha potenzialità importanti»

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