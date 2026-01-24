Kalulu, difensore del Milan, mette in guardia sui rischi del prossimo scontro contro il Napoli, sottolineando l’importanza di affrontare con attenzione i mesi fondamentali della stagione. Ricorda inoltre l’esperienza di Maignan nell’anno del titolo e commenta l’esultanza contro il Benfica, offrendo uno sguardo sincero sulle sfide e le emozioni che caratterizzano il cammino della squadra.

Kalulu sicuro: il difensore avverte sulle insidie del big match e ricorda la lezione di Mike Maignan nell’anno del tricolore del Milan. Alla vigilia di una delle sfide più attese del campionato, Pierre Kalulu si è confessato in una lunga intervista a Tuttosport, tracciando la rotta per il big match contro il Napoli. Il difensore francese, ormai colonna portante della retroguardia di Luciano Spalletti, non si fida delle assenze che colpiranno la squadra di Antonio Conte, consapevole che in queste partite la tensione nervosa conta più della tattica. La sua analisi parte proprio dalle insidie che nasconde la gara dello Stadium, prevista per domani. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Kalulu non ha dubbi: «Sogno scudetto? Contro il Napoli sarà tosta: questi i mesi più importanti». Poi il retroscena sull’esultanza contro il Benfica e le parole su Tonali!

