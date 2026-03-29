Zeudi Di Palma, nota figura nel mondo dello spettacolo, è tornata a essere al centro dell’attenzione, questa volta per una notizia di carattere personale. La sua vita sentimentale è finita sotto i riflettori, dopo che si è saputo che si è fidanzata con una persona di nome Scarlett. La notizia è stata diffusa a Milano, il 29 marzo 2026.

Milano, 29 marzo 2026 - Zeudi Di Palma torna a far parlare di sè. E questa volta non per pseudo incontri teatrali con i fan, ma per questioni di cuore. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip - Zeudi Di Palma è stata protagonista dell’edizione del 2024 del reality show insieme ad Helena Prestes, Shaila Gatta, Javier Martinez e Lorenzo Spolverato - e Miss Italia 2021 è infatti fidanzata. La sua compagna si chiama Scarlett Jade Plott. Ad ufficializzare il loro legame è stata proprio Zeudi Di Palma con un carosello di foto su Instagram. Entusiasti i commenti di diversi volti noti. “Finallyyyyyyy hai aperto il tuo cuoricino. Sono felice per te, ricordo i nostri discorsi qualche mesetto fa sull’amore?? brava piccola, ama, vivi e nun pensa a nisciun” è stato il commento di Shaila Gatta. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Zeudi Di Palma si è fidanzata: chi è e che lavoro fa Scarlett

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