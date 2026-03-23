Zeudi Di Palma | 7 aprile la verità oltre l’immagine

Il ritorno di Zeudi Di Palma nelle sale televisive italiane è fissato per il 7 aprile su Rai Due, all’interno del programma Belve. L’ospite sarà sottoposta a un’analisi profonda da parte della conduttrice Francesca Fagnani, in un incontro che promette di andare oltre la semplice immagine pubblica. La puntata segnerà l’inizio di una nuova stagione composta da otto episodi, dove la modella e personaggio pubblico lascerà da parte la perfezione statica per mostrare una personalità più sfaccettata. L’atmosfera nel salotto di Belve non sarà quella delle solite interviste pre-scritte, ma si preannuncia come uno scontro elegante tra due mondi opposti: quello dell’apparenza curata e quello della verità grezza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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