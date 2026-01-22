Gautier Paulin si unisce al Ténéré Yamaha Rally Team per l’Africa Eco Race 2026, in collaborazione con Alessandro Botturi. La partecipazione del noto pilota di motocross arricchisce il progetto rally raid, che si svolgerà con la Yamaha Ténéré 700 Rally. L’evento vede anche il sostegno di Riders for Health, rafforzando l’impegno di Yamaha nel settore del rally raid e della responsabilità sociale.

Yamaha Motor Europe annuncia un innesto di peso nel proprio progetto rally raid: la leggenda del motocross Gautier Paulin correrà l’ Africa Eco Race 2026 insieme ad Alessandro Botturi con il Ténéré Yamaha Rally Team, in partnership con Riders for Health (powered by Two Wheels for Life). Il duo sarà al via sulla Ténéré 700 Rally in una delle competizioni più affascinanti e dure del calendario, in programma dal 24 gennaio al 7 febbraio (con partenza ufficiale il 25). Paulin: dal motocross ai rally, una nuova sfida “maratona”. Cinque volte vincitore consecutivo del Motocross of Nations con la Francia (2014–2018) e protagonista assoluto dell’era moderna dell’MXGP, Paulin porta nel rally raid un curriculum impressionante: dagli inizi nel ciclismo (fino a diventare campione del mondo BMX da giovanissimo) al titolo EMX2 2007, passando per il percorso in MX2 (con vittorie e podi) fino ai numeri da top rider in MXGP, con molteplici successi e un bottino di punti che lo colloca tra i francesi più vincenti di sempre nella “Olimpiade del Motocross”. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Gautier Paulin entra nel Ténéré Yamaha Rally Team: con Botturi all’Africa Eco Race 2026 su Ténéré 700 Rally

