La XXIV edizione della Mezza Maratona di Latina si è conclusa con oltre 2000 iscritti complessivi tra le due distanze competitive e la Family Walk, rappresentando il record storico della manifestazione. La gara principale sui 21 km è stata vinta da un atleta di nome Persi. L’evento, organizzato dall’ASD In Corsa Libera, ha visto una partecipazione numerosa e coinvolgente.

Ecco tutti i premi della giornata. Presenti numerose autorità come l'assessore regionale allo sport Elena Palazzo e il sindaco Matilde Celentano Nella prova principale sui 21,097 km FIDAL, la gara maschile ha visto imporsi Umberto Persi (Atletica La Sbarra Roma) con il tempo di 1:07:02, seguito da Alexandru Ciumacov (Acsi Futuratletica) in 1:07:13 e da Michele Prova Saroli (Club Srl SSD) in 1:09:22. Una competizione di alto livello, con prestazioni che hanno fatto registrare primati personali e il nuovo record della corsa. Da segnalare anche la presenza, nel ruolo di pacer, del campione italiano della 50 km Luca Parisi, già protagonista alla Roma-Ostia e alla Maratona di Roma. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

© Latinatoday.it - XXIV Mezza Maratona di Latina: nei 21 km trionfa Umberto Persi

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