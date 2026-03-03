La WWE sta pianificando cambiamenti significativi per Trick Williams, con possibilità di un passaggio a personaggio di tipo babyface. Inoltre, si parla di un potenziale doppio turn che potrebbe coinvolgere anche Sami Zayn, portando a una svolta nel suo ruolo all’interno dello show. Queste mosse sono al centro delle recenti indiscrezioni sulle strategie della federazione.

I piani della WWE per Trick Williams potrebbero andare ben oltre un semplice passaggio a babyface e potrebbero coinvolgere anche un clamoroso cambio di rotta per Sami Zayn. Durante una Self Made Session del 2 marzo, Self Made Pro ha rivelato che le discussioni interne non si limitano a trasformare Trick in babyface. Secondo quanto riportato, in WWE si starebbe seriamente valutando uno scenario che prevederebbe un doppio turn tra Sami Zayn e Trick Williams: “Ci sono persone in WWE che credono — perché ho chiesto direttamente della situazione dopo che era emersa la notizia di un possibile turn face per Trick — che un doppio turn con Trick Williams e Sami Zayn sia seriamente preso in considerazione. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - WWE: Nuovi piani per Trick Williams, coinvolto anche Sami Zayn in un doppio turn?

Trick Williams e Sami Zayn si sfidano a WrestleMania 42?Nel panorama WWE, la prospettiva di un confronto tra trick williams e sami zayn sul palcoscenico principale sta guadagnando consistenza.

Sami Zayn verso il lato oscuro: è in arrivo un turn heel?All’inizio dell’anno, la WWE sembra orientata a ridefinire il percorso di Sami Zayn in chiave mondiale, dopo una serie di occasioni mancate per...

