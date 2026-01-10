WWE | Drew McIntyre si avvia verso un Live Event sold out a Glasgow come nuovo Undisputed WWE Champion

Drew McIntyre, recentemente diventato Undisputed WWE Champion dopo aver sconfitto Cody Rhodes in un Three Stages of Hell Match, si prepara a un evento dal vivo a Glasgow, che ha già registrato il tutto esaurito. L'incontro rappresenta un momento importante per il wrestler scozzese, che continua a consolidare la sua posizione nel panorama WWE, attirando l’attenzione dei fan e degli appassionati di wrestling.

Ieri Drew McIntyre ha sconfitto Cody Rhodes in un Three Stages of Hell Match diventando Undisputed WWE Champion. Stasera la WWE terrà un Live Event a Glasgow, in Scozia, all’ OVO Hydro Arena, proprio a casa di Drew davanti a un pubblico che ha già fatto il tutto esaurito. McIntyre torna nel suo Paese natale il giorno dopo essere diventato Undisputed WWE Champion e l’ OVO Hydro esploderà di entusiasmo per uno dei suoi beniamini. WWE Road to Royal Rumble Sat, 10 Jan 2026, 18:00 OVO Hydro, Glasgow, Scotland Available Tickets: 0 Current Setup: 11,072 Tickets Distributed: 11,072 +8 since the last update (6 days ago). 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

