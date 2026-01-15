WWE | Carmelo Hayes lancia un’altra open challenge

La WWE ha annunciato che il campione USA Carmelo Hayes terrà un’ulteriore open challenge durante l’episodio di questa settimana di Smackdown, confermando la sua volontà di difendere il titolo in modo aperto e diretto. Questa iniziativa rappresenta un’opportunità per i contendenti di sfidare il campione e dimostrare il proprio valore sul ring. L’appuntamento è fissato per una nuova sfida nel percorso di Hayes come campione.

La WWE ha confermato che il campione USA, Carmelo Hayes difenderà il suo titolo nuovamente in un open challenge questa settimana a Smackdown. Dopo le ultime interessanti contese la cosa si fa interessante per "HIM", chi potrebbe rispondere alla sfida? Un'altro ritorno? Lo scopriremo, intanto ci farebbe piacere sentire la vostra nei commenti!.

