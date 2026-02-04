WWE | Nikki Bella dice la sua sullo stato della divisione femminile attuale

Nikki Bella torna a parlare della divisione femminile in WWE. La ex wrestler ha commentato lo stato attuale del settore, sottolineando come la presenza delle donne sia cresciuta e come alcune atlete abbiano portato novità e energia. Ricorda i tempi in cui lei e Brie dominavano il panorama e dice che ora, anche grazie alle nuove generazioni, la divisione femminile è cambiata molto.

Quando si parla di Women's Division e WWE, uno dei nomi che spesso vengono nominati dai fan è quello di Nikki Bella, che a suo modo ha segnato un periodo importante per il wrestling femminile insieme alla sorella Brie, ora di ritorno in WWE dopo la sua apparizione a sorpresa alla Royal Rumble. Le due sorelle sono state recentemente ospiti di "Impaulsive", il podcast di Logan Paul, e durante la chiacchierata, Nikki Bella ci ha tenuto ad esprimere la sua opinione sullo stato attuale della divisione femminile in WWE: Le dichiarazioni di Nikki Bella sulla Women's Division. Queste le parole di Nikki al riguardo: "La divisione femminile, specialmente, è incredibile.

