WWE | Nikki Bella non è contenta della sua attuale gestione?

Nikki Bella, ex campionessa WWE, ha recentemente annunciato di aver bisogno di prendersi una pausa, suscitando interesse tra i fan e gli appassionati di wrestling. Dopo aver espresso alcune riflessioni sulla sua attuale situazione in WWE, l’atleta ha comunicato la decisione di prendersi del tempo per riflettere e valutare i prossimi passi nel suo percorso professionale. Questo aggiornamento rappresenta un momento importante per la sua carriera e per il pubblico che la segue.

Ultimo aggiornamento riguardante lo status di Nikki Bella in WWE: in seguito alle sue recenti dichiarazioni, l'ex campionessa delle divas ha annunciato di aver bisogno di prendersi una pausa. Nei mesi scorsi l'Hall Of Famer è stata protagonista di una delle principali faide femminili del roster rosso, arrivando a sfidare l'attuale campionessa Stephanie Vaquer prima in singolo e più recentemente nel triple treath tenutosi poche settimane fa a RAW. In entrambe le occasioni ne è uscita sconfitta, confermando l'ipotesi che il suo coinvolgimento servisse solo da preparazione ad un qualcosa di più grande e costruito.

