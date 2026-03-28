Aryna Sabalenka ha vinto il torneo WTA Miami 2026 battendo in finale Coco Gauff con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3 in due ore e undici minuti di gioco. La tennista bielorussa, attestata come numero uno delle classifiche mondiali, si è aggiudicata il titolo dopo aver superato la statunitense in un match deciso nel terzo set.

Aryna Sabalenka si conferma campionessa del torneo Wta Masters 1000 di Miami. La tennista bielorussa, numero uno delle classifiche mondiali, ha superato in finale la statunitense Coco Gauff con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3 in 2h11' di incontro. Sabalenka chiude così anche il cosiddetto ‘Sunshine Double’ essendosi già aggiudicata il torneo di Indian Wells. QUEEN OF THE SUNSHINE DOUBLE????@SabalenkaA is the 2026 #MiamiOpen Champion!! pic.twitter.comlzjLUCDWeV New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong . 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Sabalenka batte Gauff e vince il Wta Miami 2026

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