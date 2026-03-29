Alla fine della sessione di gioco, la giocatrice numero uno del ranking ha battuto l’avversaria in due set, confermando il suo ruolo dominante nel torneo. La vittoria le permette di ottenere il secondo titolo consecutivo nel Sunshine Double, dopo aver trionfato anche nel torneo precedente. Il match si è concluso con un punteggio che ha dato alla vincente il passaggio diretto alla finale del WTA 1000 di Miami.

AGI - Numero 1 del tennis mondiale e ancora regina del " Miami Open ", quarto Wta 1000 della stagione, dotato di un montepremi complessivo pari a 9.411.725 dollari, che si sta disputando sui campi in cemento dell'Hard Rock Stadium, in Florida. Aryba Sabalenka si aggiudica il torneo battendo in finale la statunitense Coco Gauff, quarta testa di serie, con il punteggio di 6-2, 4-6, 6-3 in 2 ore e 11 minuti di match. La 27enne di Minsk, dunque, si conferma detentrice del titolo con la "ciliegina" del " Sunshine Double ", diventando la quinta giocatrice di sempre a centrare l'accoppiata Indian Wells-Miami. Per la bielorussa è il terzo titolo del 2026 (il 23esimo in carriera su 43 finali), dopo i trionfi a Brisbane e Indian Wells. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Wta Miami 2026, Sabalenka batte Gauff e centra il Sunshine Double

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