La tennista bielorussa ha vinto il torneo di Miami battendo in tre set la statunitense, conquistando così il Sunshine Double. La partita si è conclusa con i punteggi di 6-2, 4-6 e 6-3. La sfida ha rappresentato la rivincita della vincitrice rispetto alla sconfitta in finale nello scorso torneo dello Slam.

Aveva il dente avvelenato Aryna Sabalenka dopo la finale del Roland Garros, dove si era arresa a Coco Gauff dopo troppe occasioni sprecate. E non ha mancato di sottolinearlo, prima a parole ma poi anche lasciando al campo l'ardire di dar realtà alle sue parole, con due vittorie di fila sull'americana. La seconda delle quali giunta stasera, in finale al Wta 1000 di Miami, vinto per il secondo anno di fila, prima a riuscirci da Serena Williams nel triennio 2013-2015. Il punteggio finale a favore della bielorussa è stato di 6-2 4-6 6-3, con Aryna molto precisa al servizio sin dal primo game. E soprattutto lucida nel ritrovare il livello nel terzo set dopo essere crollata nell'ultimo game del secondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Sabalenka si prende la rivincita su Gauff, vince Miami e centra il Sunshine Double

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