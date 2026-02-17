Microsoft impedisce il download delle ISO di Windows 11 Insider

Microsoft ha deciso di bloccare il download diretto delle ISO di Windows 11 Insider, causando disagi a chi utilizza strumenti come Rufus per installare il sistema operativo. La decisione arriva dopo che molti utenti avevano segnalato difficoltà nel reperire le immagini ufficiali, rendendo più complicato il processo di installazione e aggiornamento.

Microsoft blocca l’accesso diretto alle ISO di Windows 11 Insider: un colpo a Rufus e alla libertà di scelta degli utenti. Microsoft ha interrotto la possibilità per l’applicazione Rufus di scaricare automaticamente le immagini ISO di Windows 11 Insider, costringendo gli utenti a ricorrere al download manuale dai server ufficiali. La modifica, rilevata il 16 febbraio 2026, solleva interrogativi sulle strategie dell’azienda e sul futuro dell’accesso personalizzato al sistema operativo, in un contesto di crescente controllo delle distribuzioni software. La fine dell’automazione: come funziona ora il download delle ISO.🔗 Leggi su Ameve.eu Windows 11, falla critica nel Blocco Note: Microsoft chiude il rischio di esecuzione remota Microsoft ha rilasciato un aggiornamento di sicurezza urgente per Windows 11 per risolvere una grave falla nel Blocco Note. Windows 11: Microsoft rivoluziona la gestione stampanti, addio driver di terze parti entro il 2027 Microsoft cambia tutto: entro il 2027, Windows 11 e Windows Server 2025 non supporteranno più driver di terze parti per le stampanti. How to Install Windows 11 25H2 on Unsupported PCs (New Easiest Method) Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Microsoft impedisce il download delle ISO di Windows 11 Insider: l'avviso di Rufus; Blocco Microsoft sui download automatizzati: Rufus non scarica più le ISO di Windows 11 Insider; Windows 11: accesso protetto al disco con bug annesso; Puoi risolvere la maggior parte dei problemi di Home windows 11 ricontrollando prima queste 4 impostazioni. Microsoft impedisce il download delle ISO di Windows 11 Insider: l'avviso di RufusUna modifica ai server di Redmond sembra aver inibito la capacità del popolare software open source Rufus di recuperare automaticamente le immagini del sistema operativo, generando errori di connessio ... hwupgrade.it Un recente pacchetto di manutenzione di sta rendendo inutilizzabili molti computer, costringendoli a riavviarsi continuamente o bloccandoli sulla schermata di accesso. Il problema impedisce anche di collegarsi a internet e di usare le normali f - facebook.com facebook