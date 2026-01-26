Volvo arriva la EX60 il suv che cambia l’elettrico

Volvo introduce la EX60, un SUV 100% elettrico pensato per rafforzare la presenza del marchio sul mercato globale e in Italia. Questo modello rappresenta un passo importante nella strategia di innovazione e sostenibilità di Volvo, offrendo un’alternativa moderna e affidabile nel segmento dei veicoli elettrici. La EX60 si inserisce come un’opzione concreta per chi cerca un veicolo rispettoso dell’ambiente senza rinunciare a comfort e tecnologia.

(Adnkronos) – Con la EX60 Volvo lancia un Suv 'importante', 100% elettrico che aiuterà il brand – a livello globale ma anche in Italia – a recuperare parte delle vendite perse lo scorso anno, ma che soprattutto apre una nuova pagina in termini di progettazione e di realizzazione per un marchio che può contare su .

